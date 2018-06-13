Концерты, конкурсы и экскурсии: Нижний Тагил отмечает День России
В Нижнем Тагиле 12 июня местные жители принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню России. Отмечать праздник горожане начали с 8 июня: были проведены порядка 70-ти спортивных состязаний и концертов, а также уроки патриотизма и экскурсии.
В праздничный день на площадку в Дзержинском районе вышли творческие коллективы. Для жителей Вагонки они исполнили праздничный концерт, провели конкурсы и вручили призы.
В Театральном сквере у фонтана и в парке им. А.П. Бондина выступили оркестры «Тагил-бэнд» и «Тагильские гармоники». Вскоре к ним присоединились творческие коллективы досугового центра «Урал». Параллельно по городу проходили экскурсии. А в 17:00 стартовал фестиваль «Хороводы России» на Набережной Тагильского пруда.
13 июня пройдут игровые программы «Мы – россияне» у ДК «Юбилейный» и «Моя родина – Россия» в «Горняке». В Верхней Черемшанке анонсирован конкурс патриотической песни, уроки патриотизма и другие познавательные мероприятия в честь праздника, передаёт «Тагильский рабочий».
© TagilCity.ru