Концерты, конкурсы и экскурсии: Нижний Тагил отмечает День России

В праздничный день на площадку в Дзержинском районе вышли творческие коллективы. Для жителей Вагонки они исполнили праздничный концерт, провели конкурсы и вручили призы.

В Театральном сквере у фонтана и в парке им. А.П. Бондина выступили оркестры «Тагил-бэнд» и «Тагильские гармоники». Вскоре к ним присоединились творческие коллективы досугового центра «Урал». Параллельно по городу проходили экскурсии. А в 17:00 стартовал фестиваль «Хороводы России» на Набережной Тагильского пруда.

13 июня пройдут игровые программы «Мы – россияне» у ДК «Юбилейный» и «Моя родина – Россия» в «Горняке». В Верхней Черемшанке анонсирован конкурс патриотической песни, уроки патриотизма и другие познавательные мероприятия в честь праздника, передаёт «Тагильский рабочий».