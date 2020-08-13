Тагильский дворец культуры запустил проект об истории улиц

Это рубрика, которую мы планировали ко Дню города. Проходил фестиваль большой и там планировалось выпустить несколько рубрик. Одна из них «Улицы Тагила». Мы ее планировали выпустить чуть раньше, но поскольку требовался видеомонтаж, много всего было, в том числе и онлайн… Поэтому мы ее чуть позже запустили, рассказала TagilCity.ru Яна Жигулина.