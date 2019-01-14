Семейный киносеанс для гостей из Верхней Пышмы прошёл в библиотеке №1 Нижнего Тагила
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: tagillib.ru
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Учащиеся Верхнепышминской школы-интерната для незрячих детей вместе с родителями, братьями и сёстрами приняли участие в семейном киносеансе, который прошёл в нижнетагильской библиотеке №1.
Сюжеты: Нижний Тагил
11 января в гости к библиотеке №1 приехали учащиеся Верхнепышминской школы-интерната. Встретили гостей хороводом вокруг ёлки в холле библиотеки. Затем прошла игра «Передай рукавичку» и уже после неё начался кинопросмотр.
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В соответствии с рождественской тематикой организаторы подобрали и фильм – «Один дома». Оказалось, что он является любимым для родителей с самого детства. Киносеанс прошёл под вкусное угощение – сырную пиццу и кока-колу, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.
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