Семейный киносеанс для гостей из Верхней Пышмы прошёл в библиотеке №1 Нижнего Тагила

11 января в гости к библиотеке №1 приехали учащиеся Верхнепышминской школы-интерната. Встретили гостей хороводом вокруг ёлки в холле библиотеки. Затем прошла игра «Передай рукавичку» и уже после неё начался кинопросмотр.

В соответствии с рождественской тематикой организаторы подобрали и фильм – «Один дома». Оказалось, что он является любимым для родителей с самого детства. Киносеанс прошёл под вкусное угощение – сырную пиццу и кока-колу, сообщает сайт Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.