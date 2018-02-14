7-летний тагильчанин стал финалистом конкурса Посольства Греции в РФ

Посольство Греции в РФ проводит конкурс, юные участники которого создавали рисунки на тему «Что такое Греция для меня?». Конкурс проходит в 2 этапа: на первом участники от 6 до 13 лет отправляли свои рисунки в посольство Греции, где их оценивало специальное жюри. По итогам первого этапа было выбрано 20 работ из 1100 рисунков со всей страны.

Юный Дима Хлыбов из Нижнего Тагила попал в пятерку лучших среди участников 6-7 лет - в самой младшей возрастной категории. Он стал единственным финалистом конкурса среди детей из городов Свердловской области.

Весной 2017 года мы с сыном поучаствовали во всероссийском конкурсе детских рисунков «Что такое Греция для меня?» - увидели ссылку на него случайно на каком-то сайте. Как раз в то время читали с ребенком мифы и легенды древней Греции, захотели поучаствовать ради самой идеи. А потом нам сообщили, что наша работа попала в финал - жюри выбрало 20 лучших рисунков из 1100 работ со всей страны. Это неожиданно и приятно, конечно, очень хотелось бы выиграть поделилась мама 7-летнего финалиста Анна.

Конкурс проходит в 4 категориях: 6-7, 8-9, 10-11 и 12-13 лет. В каждой возрастной категории определится победитель, семья которого поедет на отдых в Грецию, а всем остальным участникам будут вручены сертификаты.

Второй этап конкурса представляет собой голосование за лучшую работу, которое продлится до 28 февраля. Победителя определят сами зрители. Проголосовать за юного тагильчанина можно на сайте посольства Греции в РФ.