Противопожарный рейд для студентов прошел в общежитии в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В общежитии техникума металлообрабатывающих производств и сервиса в Нижнем Тагиле состоялся рейд по предупреждению пожаров. Студенты узнали, что пожары в общежитиях особенно опасны, ведь в них всегда находится много людей.

Инспекторы по пожарной безопасности рассказали студентам об основных причинах пожаров, напомнили о требованиях безопасности в зданиях с массовым скоплением людей и о запрете курения.

Студенты научись правильно эвакуироваться и пользоваться огнетушителями, узнали о том, как избежать распространения огня в зданиях коридорного типа. В конце беседы инспекторы обратили внимание на то, что каждый проживающий в общежитии должен соблюдать правила пожарной безопасности. Это поможет остановить пожар и избежать возможных жертв, пишет ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО