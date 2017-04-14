Россия не будет транслировать и участвовать в «Евровидении» (ВИДЕО)
Россия официально уведомила Европейский вещательный союз об отказе от участия в конкурсе «Евровидение-2017».
Напомним, СБУ запретил представительнице России Юлии Самойловой въезд на Украину из-за ее концерта в Крыму, который украинское правительство до сих пор считает оккупированной территорий, находящейся под гнетом РФ.
Таким образом, в 2017 году Россия не примет участие в песенном конкурсе «Евровидение», об этом сообщает информационное агентство REGNUM.
Наблюдательный совет конкурса предложил России два варианта, которые могли бы решить проблему, связанную с участием в «Евровидении»: выступить российской участнице по видеомосту или заменить Юлию Самойлову на другого участника. Оба варианты были российской стороной отвергнуты.
Администрация «Первого канала» заявила, что и сам конкурс в этом году транслироваться по телевидению не будет, так как Россия не участвует в конкурсе.
Глава наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг высказал осуждение правительству Украины в связи с тем, что Киев подрывает миссию «Евровидения», направленную на дружественное объединение всех стран в мирном музыкальном состязании:
Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе, и сделали все возможное для этого.
В поддержку Юлии Самойловой российские инвалиды-колясочники провели флэшмоб.
Видео: Город Шелехов
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