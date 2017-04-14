Россия не будет транслировать и участвовать в «Евровидении» (ВИДЕО)

Напомним, СБУ запретил представительнице России Юлии Самойловой въезд на Украину из-за ее концерта в Крыму, который украинское правительство до сих пор считает оккупированной территорий, находящейся под гнетом РФ.

Таким образом, в 2017 году Россия не примет участие в песенном конкурсе «Евровидение», об этом сообщает информационное агентство REGNUM.

Наблюдательный совет конкурса предложил России два варианта, которые могли бы решить проблему, связанную с участием в «Евровидении»: выступить российской участнице по видеомосту или заменить Юлию Самойлову на другого участника. Оба варианты были российской стороной отвергнуты.

Администрация «Первого канала» заявила, что и сам конкурс в этом году транслироваться по телевидению не будет, так как Россия не участвует в конкурсе.

Глава наблюдательного совета «Евровидения» Франк-Дитер Фрейлинг высказал осуждение правительству Украины в связи с тем, что Киев подрывает миссию «Евровидения», направленную на дружественное объединение всех стран в мирном музыкальном состязании:

Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе, и сделали все возможное для этого.

В поддержку Юлии Самойловой российские инвалиды-колясочники провели флэшмоб.