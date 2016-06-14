В Нижнем Тагиле на Руднике День России отпраздновали проведением II городского фестиваля национальных культур (ФОТО)

Благодаря участникам фестиваля, зрителям представилась возможность познакомиться с национальными играми, традициями и обрядами, а также как следует рассмотреть национальные костюмы народов Урала. Посетители мероприятия принимали деятельное участие в проходящих в рамках фестиваля играх, хороводах и забавах. Большой интерес зрителей вызвал фрагмент татарской свадьбы, подготовленный коллективом НТГСПИ (ф) РГППУ «Арт-капелла».

Для поклонников интеллектуальных развлечений Нижнетагильским шахматно-шашечным центром и клубом интеллектуальной игры «Восточная беседа» в шахтерском сквере были проведены шахматно-шашечные турниры.

Кроме того, в рамках мероприятия была проведена выставка подносной росписи, выполненной участницей вокального коллектива «Тагильские незабудки» Валентиной Анфаловой.

Финальным штрихом фестиваля стала поражающая разнообразием форм концертная программа, подготовленная творческими коллективами Дворца национальных культур. Зрители смогли насладиться песнями, исполненными на русском, белорусском, украинском, татарском и армянском языках.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил

Победителями фестиваля стали участники хора ветеранов русской песни «Рябинушка» МБУ «Дворец национальных культур». Участники этого коллектива организовывали Масленичные игры и песенно-хороводный фольклор. Диплом 2 степени получил коллектив Арт-капелла, а диплом 3 степени достался детскому фольклорному коллективу «Соловушка» из Центра культуры села Николо-Павловское.