Футболисты из Египта помолятся в екатеринбургских мечетях перед игрой с Уругваем
14 июня, 23:55Свободное время
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Завтра, 15 июня, во всех мечетях Екатеринбурга пройдут молитвы в честь праздника Ураза-байрам. К ним присоединится сборная Египта по футболу, которая проведет в этот день матч с Уругваем.
Сюжеты: Екатеринбург
В связи тем, что в столице Урала сейчас много болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу из Египта, число людей в мечетях может увеличиться. Молитвы пройдут рано утром, после служб пройдут чаепития с блюдами татарской кухни.
Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов сообщил, что в трех крупных мечетях ожидается около 10 тыс. прихожан, сообщает ТАСС.
Мы общались напрямую с послом Египта и пригласили болельщиков и сборную на молитву Ураза-байрам рассказал Артур Мухутдинов.
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