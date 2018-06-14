ЛГБТ-активисты Екатеринбурга выпустили гид по городу для иностранных туристов

Иностранным представителям сексуальных меньшинств , которые посетят столицу Урала в качестве фанатов и зрителей ЧМ-2018 по футболу , не рекомендуется посещать такие районы, как Уралмаш, Эльмаш, станция метро «Ботаническая» и Химмаш.

Местные жители советуют проявлять осторожность после наступления темноты в районах вокруг бывших крупных заводов, а именно на Уралмаше, хотя в нем есть одна из самых красивых архитектурных достопримечательностей - Белая водонапорная башня, построенная в 1920-х годах указано в путеводителе