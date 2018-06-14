ЛГБТ-активисты Екатеринбурга выпустили гид по городу для иностранных туристов
14 июня, 06:35Свободное время
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Представители ЛГБТ-сообщества Fare выпустили для иностранных представителей сексуальных меньшинств гид по Екатеринбургу с указанием тех мест, которые лучше избегать.
Сюжеты: Екатеринбург
Иностранным представителям сексуальных меньшинств, которые посетят столицу Урала в качестве фанатов и зрителей ЧМ-2018 по футболу, не рекомендуется посещать такие районы, как Уралмаш, Эльмаш, станция метро «Ботаническая» и Химмаш.
Местные жители советуют проявлять осторожность после наступления темноты в районах вокруг бывших крупных заводов, а именно на Уралмаше, хотя в нем есть одна из самых красивых архитектурных достопримечательностей - Белая водонапорная башня, построенная в 1920-х годах указано в путеводителе
Как сообщает «Наша газета», среди достопримечательностей Екатеринбурга указаны смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» и площадь 1905 года.
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