В центре Екатеринбурга при раскопках нашли старинные предметы
Сегодня, 09:06Свободное времяФото: Е1.ru
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Артефакты были обнаружены при раскопках на улице Вайнера в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
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Ученые нашли около 200 предметов, они обнаружены в культурном слое, относящемся к XIX — началу XX века. В земле были найдены части деревянных сооружений. В частности, скотный двор, это удалось определить по костям животных и большому содержанию навоза в почве, кожевенная мастерская, огород. В начале XX на этом месте появилась типография «Гранит».
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Среди артефактов — фрагменты кожи, осколки посуды, монеты, ремесленные инструменты, предметы быта. Как отмечают эксперты, находки являются типичными для данного культурного слоя. В настоящий момент археологические раскопки завершены.
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