В центре Екатеринбурга при раскопках нашли старинные предметы

Ученые нашли около 200 предметов, они обнаружены в культурном слое, относящемся к XIX — началу XX века. В земле были найдены части деревянных сооружений. В частности, скотный двор, это удалось определить по костям животных и большому содержанию навоза в почве, кожевенная мастерская, огород. В начале XX на этом месте появилась типография «Гранит».