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#домахорошо
В центре Екатеринбурга при раскопках нашли старинные предметы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В центре Екатеринбурга при раскопках нашли старинные предметы

Сегодня, 09:06Свободное времяФото: Е1.ru
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