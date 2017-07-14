Юные кинематографисты творческих студий Нижнего Тагила вернулись с наградами с фестиваля кино и телевидения

В жюри фестиваля присутствовали выдающиеся представители искусства кинематографии. Они провели мастер-классы для юных мультипликаторов и режиссеров.

Тагильчане – воспитанники творческих студий «17 минус» и «Fox Mountain Pictures» - сумели удивить судей. Ребята представили 7 работ в разных номинациях. Юных кинематографистов наградили в номинациях «За креативный подход к теме патриотизма» и «За попытку изменить мир», пишет «Тагильский рабочий».