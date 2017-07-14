Юные кинематографисты творческих студий Нижнего Тагила вернулись с наградами с фестиваля кино и телевидения
14 июля 2017, 10:35Свободное время
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В Златоусте прошел фестиваль кино и телевидения. В нем приняли участие воспитанники детских молодежных студий России, Украины, Эстонии. Среди участников были ребята из Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В жюри фестиваля присутствовали выдающиеся представители искусства кинематографии. Они провели мастер-классы для юных мультипликаторов и режиссеров.
Тагильчане – воспитанники творческих студий «17 минус» и «Fox Mountain Pictures» - сумели удивить судей. Ребята представили 7 работ в разных номинациях. Юных кинематографистов наградили в номинациях «За креативный подход к теме патриотизма» и «За попытку изменить мир», пишет «Тагильский рабочий».
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