Пес Шарик из «Простоквашино» стал Instagram-блогером

Фанаты мультфильма «Простоквашино» теперь могут следить за любимыми героями через социальную сеть Instagram. Пес Шарик зарегистрировал там аккаунт.
В социальной сети Instagram появился аккаунт Sharrrik, который принадлежит мультгерою Псу Шарику из «Простоквашино». В ленте постов можно найти фрагменты «закадровой» жизни в деревне Простоквашино, например фото и видео кота Матроскина.
Как сообщают «Известия», Шарик первый из мультипликационных героев России, который зарегистрировал свой социальный аккаунт. Если говорить об опыте иностранных коллег кинопса, то можно вспомнить про Шерифа Вуди из «Истории игрушек», чья страница в Instagram насчитывает более 2 млн подписчиков.
Напомним, что римейк мультфильма «Трое из Простоквашино» появился в Сети в апреле месяце. Первый выпуск получил неоднозначные отзывы со стороны зрителей, а последняя, на данный момент пятая, серия мультфильма, опубликованная на канале «Союзмультфильма» в Youtube, собрала более 700 тыс. просмотров и 15 тыс. отметок «Мне нравится».