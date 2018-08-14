Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пес Шарик из «Простоквашино» стал Instagram-блогером
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Pic f71ffc20bf6500af6021431f628c8200

Пес Шарик из «Простоквашино» стал Instagram-блогером

Сегодня, 11:00Свободное время
Читайте
также
День города, высокие посадки и проблемы планеты: итоги недели в Нижнем Тагиле
День города-2018 в Нижнем Тагиле. Как это было?
Пустующие квартиры в Нижнем Тагиле могут быть переданы новым жильцам