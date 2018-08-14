Пес Шарик из «Простоквашино» стал Instagram-блогером

В социальной сети Instagram появился аккаунт Sharrrik, который принадлежит мультгерою Псу Шарику из «Простоквашино». В ленте постов можно найти фрагменты «закадровой» жизни в деревне Простоквашино, например фото и видео кота Матроскина.

Фото: Instagram-аккаунт sharrrik

Как сообщают «Известия», Шарик первый из мультипликационных героев России, который зарегистрировал свой социальный аккаунт. Если говорить об опыте иностранных коллег кинопса, то можно вспомнить про Шерифа Вуди из «Истории игрушек», чья страница в Instagram насчитывает более 2 млн подписчиков.