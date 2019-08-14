Дизайнер из Екатеринбурга сделал стикерпак с твитами Ройзмана
Сегодня, 08:23Свободное времяФото: личная страница в инстаграм Евгения Ройзмана
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Дизайнер Игорь Черепанов сделал стикерпак для Телеграма с острыми высказываниями в Твиттере экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает «Комсомольская правда».
Стикерпак состоит из 38 картинок с высказываниями Ройзмана. Дизайнер рассказал, что за три часа стикерпак скачали около 700 раз.
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Напомним, пользователи в соцсетях стали обсуждать поведение Ройзмана в Твиттере на прошлой неделе. Бывший мэр Екатеринбурга высказался по этому поводу, пояснив, что Твиттер — площадка, которая предполагает емкие ответы, в других соцсетях он общается иначе.
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