Дизайнер из Екатеринбурга сделал стикерпак с твитами Ройзмана

Стикерпак состоит из 38 картинок с высказываниями Ройзмана. Дизайнер рассказал, что за три часа стикерпак скачали около 700 раз.

Напомним, пользователи в соцсетях стали обсуждать поведение Ройзмана в Твиттере на прошлой неделе. Бывший мэр Екатеринбурга высказался по этому поводу, пояснив, что Твиттер — площадка, которая предполагает емкие ответы, в других соцсетях он общается иначе.