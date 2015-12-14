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Сократить новогодние каникулы, но дать 10 дополнительных дней отпуска предлагают депутаты Госдумы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сократить новогодние каникулы, но дать 10 дополнительных дней отпуска предлагают депутаты Госдумы

14 декабря 2015, 13:45Свободное времяАлександра Логинова
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