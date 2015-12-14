Сократить новогодние каникулы, но дать 10 дополнительных дней отпуска предлагают депутаты Госдумы

Новый год, День Победы и День России - историческая данность для России, наиболее знаменательные, памятные и важные вехи в истории нашей страны, говорят авторы проекта - депутаты.

Что касается других нерабочих праздничных дней, особенно длинных новогодних каникул, то они уверены, что их длительность не всегда совпадает с желанием и возможностью россиян отдыхать именно в это время года. Кроме того, такие продолжительные выходные плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к перееданию и злоупотреблению алкогольными напитками.

Смотреть календарь праздничных и выходных дней в 2016 году

Есть и минусы для экономики, которая «теряет до трех триллионов рублей».

В качестве компенсации всем работникам необходимо дать возможность брать дополнительный десятидневный отпуск, уверены авторы законопроекта.

Если законопроект примут, то у россиян должно быть право выбора, когда использовать дополнительный отпуск, - уверен директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Смирнов. - Кому-то нравится отдыхать зимой, кому-то работать на приусадебном участке в мае.

Сам же эксперт ничего не имеет против десятидневных зимних каникул. В эти дни можно и на лыжах покататься, и с друзьями пообщаться.