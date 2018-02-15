Теплые выходные без снегопадов ожидаются в Нижнем Тагиле

Предстоящие выходные в Нижнем Тагиле будут теплыми и малоснежными, как и конец рабочей недели.

По прогнозам Уралгидрометцентра, теплеть начнет уже в пятницу, 16 февраля: днем ожидается переменная облачность , температура воздуха -5 ... -6 градусов. Вечером может пройти небольшой снег.

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха не опустится ниже -4 ... -7 градусов. Ночи вплоть до начала следующей недели ожидаются без сильных заморозков и снегопадов с температурой воздуха от - 10 до -13 градусов.