Теплые выходные без снегопадов ожидаются в Нижнем Тагиле
15 февраля, 19:40Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дневная температура в выходные в Нижнем Тагиле сохранится на отметке -4 … -6 градусов, снегопадов и ночных заморозков не ожидается.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предстоящие выходные в Нижнем Тагиле будут теплыми и малоснежными, как и конец рабочей недели.
По прогнозам Уралгидрометцентра, теплеть начнет уже в пятницу, 16 февраля: днем ожидается переменная облачность, температура воздуха -5 ... -6 градусов. Вечером может пройти небольшой снег.
Днем в субботу и воскресенье температура воздуха не опустится ниже -4 ... -7 градусов. Ночи вплоть до начала следующей недели ожидаются без сильных заморозков и снегопадов с температурой воздуха от - 10 до -13 градусов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей