Выставка «Уральское казачество» открылась в тагильской библиотеке (ФОТО)
15 февраля, 15:30Свободное время
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Выставка, рассказывающая об истории казачества на Урале, будет работать в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила до конца марта.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Центральной библиотеке Нижнего Тагила открылась выставка «Уральское казачество», где представлены экспонаты, рассказывающие об истории казаков. На открытии выставки побывали ученики одной из тагильских школ.
Ребята узнали о старинных обычаях казачества, в том числе и о том, что малышей уже в 2 года сажали на коня. Если ребенок упадет, будет землевладельцем, а если ухватится за гриву – вырастет воином.
Школьники подержали в руках боевые нагайки казаков, увидели папаху атамана и пообщались с хорунжием уральских казаков. Выставка будет работать до конца марта, пишет Центральная городская библиотека.
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Фото: Центральная городская библиотека
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