Выставка «Уральское казачество» открылась в тагильской библиотеке (ФОТО)

В Центральной библиотеке Нижнего Тагила открылась выставка «Уральское казачество», где представлены экспонаты, рассказывающие об истории казаков. На открытии выставки побывали ученики одной из тагильских школ.

Ребята узнали о старинных обычаях казачества, в том числе и о том, что малышей уже в 2 года сажали на коня. Если ребенок упадет, будет землевладельцем, а если ухватится за гриву – вырастет воином.