Выставка современного искусства от тагильской художницы открылась в Москве (ФОТО)

Работы художницы Алисы Горшениной появились в одном из павильонов ВДНХ в Москве. Напомним, тагильчанка стала победительницей конкурса, который прошел в рамках выставочного проекта «Взлет» в августе 2017 года.

Как пояснила девушка, над окончательным вариантом экспозиции она работала вместе со своим московским куратором Михаилом Барышниковым. Выставка разделена на 3 части: в одной из них представлены работы девушки за последние 4 года, которые знакомят посетителей с ее творчеством. Вторая часть – графические рисунки, распечатанные на ткани, а третья – «лес» из манекенов, одетых в сшитую девушкой одежду.

При этом Алиса отмечает, что не хотела бы, чтобы ее воспринимали как дизайнера одежды – вещи она использует только как материал, чтобы раскрыть тему проекта.

Выставка будет работать до 25 марта. Свои работы девушка посвятила жителям Урала, но ее куратор уверен, что выставка является более глобальной. Он выделил в ней важность единения человека с природой, пишет «ART Узел».