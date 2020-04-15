«Трансформер» в телевизоре: что и как смотрят интернет-пользователи на карантине

В начале онлайн-конференции директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале Сергей Шишмарев рассказал, что сейчас очень возросла нагрузка на сеть — из-за самоизоляции люди потребляют всё больше контента. По словам Шишмарева, в последнее время линейное телесмотрение увеличилось в три раза, а потребление контента на 30%.

Это уникальная ситуация в новейшей истории, когда вся планета вместе. Вероятно, что мир изменится после этого. Возможно, некоторые офисы просто исчезнут. Это действительно удобно: заказывать еду, не тратить время на дорогу. Это всё благодаря оборудованию, которое сейчас есть практически у всех дома. Мы как самый мощный провайдер и лидер интернет услуг не можем остаться в стороне. И презентуем свой тариф, это даже не тариф — это тренд, которому мы будем следовать во всём,заявил Сергей Шишмарев.

Директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале Сергей Шишмарев рассказал, что сейчас очень возросла нагрузка на сеть — из-за самоизоляции люди потребляют всё больше контента Фото: "Ростелеком"

Также представитель компании рассказал, что «Ростелеком» принял меры для обеспечения скорости и надёжности интернета и телевидения из-за возросшей нагрузки. Сергей Шишмарев рассказал, что в связи с пандемией коронавируса сервис Wink, на котором появился тариф «Трансформер», открыл бесплатный доступ к части контента: 5000 позиций из фильмов, сериалов, контента для детей и обучающих видеоуроков. Кроме того, компания решила временно отменить штрафные санкции по неуплате и не отключать услуги.

Мы в полной мере несём большую социальную ответственность. На период карантина мы отменили любые штрафные санкции. Мы входим в положение и не отключаем наши услуги,добавил Шишмарев.

Компания "Ростелеком" решила временно отменить штрафные санкции по неуплате и не отключать услуги. Фото: "Ростелеком"

Поскольку сервис Wink открыл бесплатный доступ к широкой части контента, Сергей Шишмарев порекомендовал всем ознакомиться с ним и рассказал о преимуществах. Например, временно бесплатные видео — инструкции по занятию фитнесом дома, трансляции спектаклей, концертов. А также новый тариф «Трансформер».

У нас есть уникальные телеканалы, которые доступны только в Wink, у нас есть переводы и озвучки от Гоблина (переводчик и блогер Дмитрий Пучков — прим. ред.). Мы инвестируем деньги, чтобы у нас был уникальный контент. До лета расширенные возможности будут бесплатны, пояснил Сергей Шишмарев.

В связи с пандемией коронавируса сервис Wink стал бесплатно доступен абсолютно всем Фото: "Ростелеком"

Суть тарифа «Трансформер» заключается в том, что клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны. В стартовый пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. Менять пакеты возможно каждый месяц.

Наш тариф «Трансформер» — это шаг вперёд. При первом подключении все 12 пакетов будут доступны на три месяца. Благодаря этому клиент сможет к концу акции выбрать только то, что он действительно хочет смотрет и и за что хочет платить,говорит директор проектно-продуктового офиса «Ростелекома» на Урале Юлия Наурузбаева.

«Ростелеком» запускает в Wink тариф — «Трансформер» Фото: "Ростелеком"

По умолчанию в тариф входят коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов, а также 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам: детские на разные возрастные категории, познавательный, спортивный, музыкальный, для женской и мужской аудиторий, с российским и мировым кино. Из них пользователь может выбрать пять. Набор пакетов можно менять каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. В «Ростелекоме» уточняют, что в Wink доступно более 260 телеканалов.

Самыми популярные в Wink во время самоизоляции оказались наши российские мультики. Много детей сейчас сидят дома и смотрят. Российский контент всегда очень популярен, например, мультфильмы Маша и Медведь, Смешарики, тем более, что в нашем сервисе интерактивного телевидения Wink есть бесплатная полка с контентом для детей, рассказала Юлия Наурузбаева.

При оформлении подписки использовать Wink можно практически на любом устройстве: телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале).

До конца июня в Wink действует акция, в рамках которой подписчикам предоставляется доступ ко всем двенадцати мини-пакетам. Это прекрасная возможность изучить весь контент «Трансформера» и понять, что именно интересно конкретному пользователю и какие пять пакетов оставить в дальнейшем. А ещё в Wink доступен собственный эксклюзивный контент: живые онлайн-концерты (уже выступили Ария и Полина Гагарина), фильмы в переводе Гоблина и Кураж Бамбея, телеканал про единоборства UFC, а также многое другое.

Использовать Wink можно практически на любом устройстве Фото: "Ростелеком"