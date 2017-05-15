Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» в честь Булата Окуджавы завершился в Нижнем Тагиле

Со сцены раздавались песни, стихи, исполняемые солистами и ансамблями. Шутя организаторы и жюри отметили, что конкурс вышел на международный уровень, пишет Тагильский рабочий. Так, одна из участниц прочитала строки из «Капли датского короля» на английском языке.

Всего в Нижний Тагил поехали 65 представителей различных субъектов - Пермского края, Курганской области, Тверской и с полуострова Крым.

По итогам фестиваля приз Главы города и подарок - гитара - достались тагильскому ансамблю «Лира». Звание «Лауреат» и денежные премии получили трио «Северное сияние» из Верхней Пышмы, Светлана Домрачева и Наталья Казанцева из Полевского, Руслан Жусупов из Макушино, Михаил Грин из Екатеринбурга и Константин Вихляев из Крыма.

Несмотря на то, что фестиваль, посвященный творчеству Булата Окуджавы завершился, в Нижнем Тагиле продолжаются «Окуджавские дни». Музеи и библиотеки приглашают к участию в тематических встречах, беседах, экскурсиях и выставках.