Сергей Носов может приехать на День города в Нижний Тагил (ФОТО)
15 июня, 13:35Свободное время
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Сегодня, 15 июня, Сергей Носов рассказал о возможности своего приезда в Нижний Тагил на День города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врио губернатора Магаданской области рассказал, что, возможно, посетит Нижний Тагил в августе, во время празднования Дня города.
Я постараюсь, но лететь 7,5 часов - это довольно тяжело, но не исключаю такой возможности рассказал Сергей Носов.
Также Сергей Носов пояснил, что поскольку 9 сентября состоится единый день голосования, то в августе он может быть занят подготовкой к нему.
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