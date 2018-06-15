Сергей Носов может приехать на День города в Нижний Тагил (ФОТО)

Врио губернатора Магаданской области рассказал, что, возможно, посетит Нижний Тагил в августе, во время празднования Дня города.

Я постараюсь, но лететь 7,5 часов - это довольно тяжело, но не исключаю такой возможности рассказал Сергей Носов.

Также Сергей Носов пояснил, что поскольку 9 сентября состоится единый день голосования, то в августе он может быть занят подготовкой к нему.

Сегодня Сергею Носову был вручен в подарок тагильский поднос.