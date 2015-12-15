В Нижнем Тагиле выбрали лучших собак на прошедшей выставке «Созвездие псов - 2015»

Это мероприятие проводится уже 14-й раз под патронажем Нижнетагильского клуба служебного собаководства. Под крышей «Металлург-Форума» собралось более 750 собак и их владельцев.

Собаки соревновались в красоте, послушании, умении выполнять команды. Особый интерес у зрителей вызвал конкурс костюмов. В нем четвероногие питомцы примеряли на себя необычный костюм, изготовленный для них их хозяевами. Победил костюм под названием «Миньоны», сделанный под впечатлением от просмотра одноименного мультфильма.

В соревнованиях участвовали как распространённые породы, так и достаточно редкие, такие как: «Американская акита», «Мопс», «Джек рассел терьер», «Чихуахуа» и «Среднеазиатская овчарка». По итогам соревнований среди всех пород были выбраны лучшие представители.

Завершило это мероприятие награждение абсолютных победителей в категории «Best in Show». Главную награду сумел завоевать цвергшнауцер цвета «перец с солью». Несмотря на свой восьмилетний возраст, он заслуженно получил свой приз.

Победителей награждали собачьим кормом, а также кубками и розетками.

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