В Тагильской лагуне лица статуй дворника и городового очистили от краски (ФОТО)
На прошлой неделе тагильчан взволновало происшествие с фигурами на набережной Нижнетагильского пруда. Напомним, около десяти дней назад в лица статуй неизвестные брызнули краской. За прошедшее время лица статуй вымыли. Теперь они снова чистые и опрятные.
В рамках проводимой на набережной реконструкции там поставили несколько фигур, призванных украсить собой берег пруда. В начале февраля кто-то не смог просто пройти мимо и, из хулиганских побуждений, брызнул им в лицо краской.
Это действие вызвало осуждение со стороны жителей Нижнего Тагила, ведь эти фигуры сделаны для всех. Случившееся ярко демонстрирует, как действия меньшинства могут повлиять на общество.
К счастью, дворник и городовой недолго стояли измаранными. Краску аккуратно счистили, так, что не осталось никаких следов. Остаётся надеяться, что подобное больше не повторится.
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru