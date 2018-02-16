Дошкольники научили тагильчан безопасности на дорогах в акции «Стань заметней» (ФОТО)

Вечером 15 февраля сотрудники ГИБДД вместе с воспитанниками детских садов и их педагогами провели на улицах Нижнего Тагила шествие «Стань заметней!». Участники акции хотели призвать пешеходов к соблюдению безопасности на дорогах, а именно – убедить их использовать светоотражающие элементы в вечернее время.

Участники акции украсили свою одежду заметными значками – браслетами, наклейками, лентами и другими предметами, выполненными вручную. В руках у педагогов были таблички из светоотражающих элементов с номерами садиков.

Шествие проследовало от парка им. Бондина по набережной, по пути объясняя прохожим, как использовать светоотражающие элементы для своей безопасности. Они раздавали тагильчанам бесплатные значки и объясняли, как крепить их на одежде, пишет пропаганда отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: пропаганда отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу