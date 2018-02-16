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Дошкольники научили тагильчан безопасности на дорогах в акции «Стань заметней» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дошкольники научили тагильчан безопасности на дорогах в акции «Стань заметней» (ФОТО)

16 февраля, 16:20Свободное время
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