Тагильчане отметили годовщину вывода войск из Афганистана

15 февраля 1989 года последний советский солдат перешёл границу Афганистана. Этот день стал официальной датой окончания Афганской войны. Через 29 лет почтить память военнослужащих, отдавших жизнь при исполнении долга, пришли 250 жителей Нижнего Тагила.

В акции, которая прошла на набережной пруда возле памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, приняли участие ветераны, сотрудники силовых структур, студенты и учащиеся образовательных учреждений города.

Памятная акция стала частью комплекса мероприятий, проводимых на территории Нижнего Тагила в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба Администрации города. Днём ранее в музее локальных войн прошли уроки мужества для учащихся школ.

17 февраля в 14:00 на сцене городского Дворца молодёжи пройдет гала-концерт XХIV регионального фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер».