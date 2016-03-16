Команда КВН из Екатеринбурга выиграла в Нижнем Тагиле 20 000 рублей (ФОТО)

«Кубок вызова» собрал 20 команд. Преобладали команды из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Дебютировала на тагильской сцене молодая команда из Новоуральска, открытием для тагильчан стали и ребята из Степногорска (Казахстан).

Команды были разделены на пары, в двойках выбиралась лучшая - достойная претендовать на Гран-при фестиваля. Однако в одной из пар жюри так и не смогло выбрать более смешную: «Молния» из «Тагилэнергосетей» и АМИГОС из Казахстана вдвоем получили шанс стать победителями.

По решению жюри места распределились следующим образом: 1 место и заветный кубок получила команда «Володя Шарапов», серебро досталось АМИГОС и бронза - «Молнии». А вот с денежным призом в 20 000 рублей уехала в родной Екатеринбург уже хорошо известная тагильчанам команда «Вроде по моде».

Огромное СПАСИБО ставшему уже родным тагильскому Зрителю за самый теплый приём, блестящему Жене Ломакину и его команде за качественную организацию, командам за кулисами и дорогим зажигательным КВНщикам за помощь в безумном отыгроне, качественном звукарстве и атмосфере за кулисами, ставшему также уже родным жюри Новой Версии написали «Вроде по моде» - обладатели круглой суммы в своей официальной группе.

Всем тагильчанам, которые еще не успели приобщиться к КВНу, редакция TagilCity.ru рекомендует 30 апреля приехать в ГДМ на финальную игру сезона «Новая версия».