Мисс Россия – 2017 стала Полина Попова из Свердловской области
16 апреля 2017, 11:40Свободное время
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Модель и спортсменка Полина Попова, представляющая Свердловскую область на Всероссийском конкурсе красоты, завоевала титул Мисс Россия – 2017. В финале конкуренцию девушке составили пятьдесят красавиц со всей страны.
Как пишет ТАСС, свердловчанке досталась корона из белого золота с россыпью бриллиантов и других драгоценных камней, которая стоит более одного миллиона долларов. Также девушка получила в качестве приза машину и три миллиона рублей. Полина сможет представлять страну на конкурсе «Мисс Мира».
В этом году принимать участие в масштабном мероприятии отказались представительницы кавказских народов России, а вот представительницы Сахалина и Сыктывкара появились в конкурсе первый раз.
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