Мисс Россия – 2017 стала Полина Попова из Свердловской области

Как пишет ТАСС, свердловчанке досталась корона из белого золота с россыпью бриллиантов и других драгоценных камней, которая стоит более одного миллиона долларов. Также девушка получила в качестве приза машину и три миллиона рублей. Полина сможет представлять страну на конкурсе «Мисс Мира».