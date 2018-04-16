Тагильчане с ОВЗ продемонстрировали свои таланты на фестивале «Крылья надежды» (ФОТО)

В этом году в фестивале принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья, выступающие от культурно-досуговых учреждений, общественных организаций, самовыдвиженцы не только из Нижнего Тагила, но и из других городов Свердловской области.

Поприветствовала участников и зрителей ведущий специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил Анастасия Пушкарева.

На мероприятии были представлены различные номера: пантомима, жестовые песни, стихи собственного сочинения, танцы, актерское мастерство и многое другое, а также вне конкурса выступили творческие коллективы Нижнего Тагила.

На фестивале не было призовых мест. Все артисты получили дипломы в различных номинациях и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия.

В заключение все участники фестиваля исполнили песню «Мы желаем счастья вам», рассказали организаторы фестиваля.

Хочется отметить, что каждый из участников уникален и очень талантлив. Надеюсь, что данный фестиваль будет набирать обороты и с каждым годом будет все больше и больше участников поделилась своими впечатлениями организатор фестиваля Анна Борисова.

Фото: организаторы фестиваля