Воспитанники нижнетагильского храма отпраздновали окончание светлой седмицы (ФОТО)

Программа праздника состояла из ярмарки, на которой были выставлены работы детей, выступления учеников школы, музыкальных подарков от гостя из Екатеринбурга Александра Дьячкова и настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери «Скоропослушница» города Нижнего Тагила отца Климента.

Также на гулянья были приглашены ребята из центра социальной помощи семье и детям «Рябинушка», над которыми волонтеры храма взяли шефство.

Организаторы мероприятия не забыли и про угощения и уже по традиции угостили гостей горячим чаем с ароматным печеньем в виде символа весны – жаворонка, а также солдатской кашей.

Пока взрослые наслаждались музыкой, для детей провели квест, по окончанию которого каждый из участников получил сладкие подарки. Все игры на празднике провела пасхальная Зайка.