Тагильчанин выиграл один из главных призов от РОМКОР!
Продукция под маркой Ромкор хорошо известна в нашем городе и, как говорят продавцы, на прилавках не залёживается.
Тагильчане с удовольствием покупают варёные и копчёные колбасы, сардельки, сосиски, ветчину и мясные деликатесы.
Весной этого года компания провела масштабную акцию «Выиграйте крутые Призы» с вручением призов наиболее удачливым покупателям. Всего на сайте «Ромкор» зарегистрировалось свыше 15 тысяч участников. Еженедельно разыгрывались шашлычницы, барбекюшницы и наборы для пикника, но главная интригой акции стал розыгрыш модных гаджетов.
Алексей Волков, победитель:
Я покупаю продукцию «Ромкор» довольно часто. В марте месяце я купил сардельки баварские и решил принять участие в акции, зарегистрировав промо-код на сайте «Ромкор».
Церемония награждения проходила в Челябинске и вот, спустя некоторое время, один из главных призов доставили в Нижний Тагил.
Рустам Калимуллин, представитель компании «Ромкор» в Нижнем Тагиле:
20 мая прошёл финальный розыгрыш супер призов, по итогам которого суперприз – часы Эппл Уотч выиграл наш земляк – тагильчанин Алексей Волков, с чем мы его и поздравляем.
Алексей:
Спасибо компании Ромкор за замечательную акцию, вкусную мясную продукцию и классные призы.
Остаётся добавить, что скоро корпорация запускает новую акцию с не менее крутыми призами.
Так что покупайте фирменные колбасы и деликатесы Ромкор и следите за новостями на сайте компании, девиз которой «Вкусные стандарты качества».