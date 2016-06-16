Тагильчанин выиграл один из главных призов от РОМКОР!

Тагильчане с удовольствием покупают варёные и копчёные колбасы, сардельки, сосиски, ветчину и мясные деликатесы.

Весной этого года компания провела масштабную акцию «Выиграйте крутые Призы» с вручением призов наиболее удачливым покупателям. Всего на сайте «Ромкор» зарегистрировалось свыше 15 тысяч участников. Еженедельно разыгрывались шашлычницы, барбекюшницы и наборы для пикника, но главная интригой акции стал розыгрыш модных гаджетов.

Алексей Волков, победитель:

Я покупаю продукцию «Ромкор» довольно часто. В марте месяце я купил сардельки баварские и решил принять участие в акции, зарегистрировав промо-код на сайте «Ромкор».

Церемония награждения проходила в Челябинске и вот, спустя некоторое время, один из главных призов доставили в Нижний Тагил.

Рустам Калимуллин, представитель компании «Ромкор» в Нижнем Тагиле:

20 мая прошёл финальный розыгрыш супер призов, по итогам которого суперприз – часы Эппл Уотч выиграл наш земляк – тагильчанин Алексей Волков, с чем мы его и поздравляем.

Алексей:

Спасибо компании Ромкор за замечательную акцию, вкусную мясную продукцию и классные призы.

Остаётся добавить, что скоро корпорация запускает новую акцию с не менее крутыми призами.