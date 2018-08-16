Победители конкурса «Цветочная мозаика» награждены в Нижнем Тагиле

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Итоги конкурса «Цветочная мозаика» подвели в Нижнем Тагиле. В этом году в конкурсе на лучшее цветочное оформление приняли участие более 20 предприятий и восемь жителей города.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Награждение победителей прошло 15 августа во Дворце национальных культур, где после награждения прошел праздничный концерт. Победителями в конкурсе были признаны ДК им. Окунева, ЗАО «Стройкомплекс», ФКП «НИИМ» и другие организации города.
Клумбы на улице Проезжей, 1, на улице Гвардейская, 10, 14, на улицах Алтайская, Дружинина и Красноармейская были признаны лучшими, а тагильчане, создавшие свою «цветочную мозаику», получили дипломы.
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