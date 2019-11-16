17-летний екатеринбуржец прочитал рэп про родной город и прошёл этап в шоу «Голос»

Сначала Арсений исполнил песню «Вахтёрам» группы «Бумбокс», после чего к нему повернулись Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Затем, после вопроса Шнурова пишет ли молодой человек свои песни, прочитал рэп про Екатеринбург.

Музыкой я начал заниматься с четырёх лет. В детстве я не разговаривал до двух лет. Я начал петь где-то в полтора года, не разговаривая при этом вообще. Родители меня отдали в филармонию нашу Свердловскую, в хор, но мне там было тесно. По стойке всегда ходить — это не по мне,рассказал о себе Арсений.