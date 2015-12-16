Сергей Носов поздравил юных литераторов Нижнего Тагила (ФОТО)
Сегодня в Городском Дворце детского и юношеского творчества состоялась торжественная церемония подведения итогов X городского открытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка».
Поздравить юных литераторов Нижнего Тагила пришли Глава города Сергей Носов, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров, автор идеи конкурса инженер-металлург Юрий Исупов и ведущие журналисты города, сообщает пресс-служба мэрии.
Сергей Носов отметил, что не случайно юбилейный десятый конкурс «Серая Шейка» совпал с проведением Года литературы в нашей стране.
«Приятно, что инициатором этого творческого конкурса стал металлург Юрий Исупов, - сказал Глава города, - это еще раз подтверждает, что Нижний Тагил богат не только производственными традициями, но и талантами».
Мэр пожелал родителям поддерживать детей в их литературных начинаниях и пообещал, что город всегда будет поддерживать проведение конкурса.
В этом году 448 участников подали 467 творческих работ в семи номинациях. Различными дипломами награждены учащиеся семнадцати школ. Гран-при X городского открытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка» завоевала десятиклассница Мария Лисина из школы № 75/42.
Для справки.
Конкурс детского литературного творчества «Серая Шейка» проводится в Нижнем Тагиле с 2006 года и посвящен творчеству уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Идея конкурса принадлежит тагильскому краеведу, инженеру-металлургу Ю.Д. Исупову. За девять лет в творческом соревновании приняли участие более 3 тысяч человек из разных уголков РФ и города-побратима Кривой Рог.