Сергей Носов поздравил юных литераторов Нижнего Тагила (ФОТО)

Поздравить юных литераторов Нижнего Тагила пришли Глава города Сергей Носов, заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров, автор идеи конкурса инженер-металлург Юрий Исупов и ведущие журналисты города, сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Носов отметил, что не случайно юбилейный десятый конкурс «Серая Шейка» совпал с проведением Года литературы в нашей стране.

«Приятно, что инициатором этого творческого конкурса стал металлург Юрий Исупов, - сказал Глава города, - это еще раз подтверждает, что Нижний Тагил богат не только производственными традициями, но и талантами».

Мэр пожелал родителям поддерживать детей в их литературных начинаниях и пообещал, что город всегда будет поддерживать проведение конкурса.

В этом году 448 участников подали 467 творческих работ в семи номинациях. Различными дипломами награждены учащиеся семнадцати школ. Гран-при X городского открытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка» завоевала десятиклассница Мария Лисина из школы № 75/42.

Для справки.