Праздничный концерт для жителей В. Ослянки и Серебрянки состоится 18 марта
17 марта, 17:05Свободное время
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Помимо других концертных программ Тагилстроевского района Нижнего Тагила, 18 марта пройдут мероприятия и в селе Серебрянка, а также в селе В. Ослянка.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ДК Серебрянки праздничный концерт при участии коллективов МБУК ДЦ «Урал» пройдет с 12 до 13 часов, а в ДК В. Ослянки с 13 до 14 часов.
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