Праздничный концерт пройдет в тагильском ДК «Космос» 18 марта
17 марта, 19:05Свободное время
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В воскресный день 18 марта в ДК «Космос» в Нижнем Тагиле по улице Щорса, 8а пройдет праздничный концерт. Начало в 10:30.
Сюжеты: Нижний Тагил
Откроет концерт ансамбль песни и танца «Белая Черемушка» из ДК «Юбилейный». Затем выступят коллективы ДК «Космос», а также хор русской песни «Уральский малахит».
Вход свободный.
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