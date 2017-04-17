День космонавтики отметили юные тагильчане в Городской библиотеке № 13
17 апреля 2017, 14:15Свободное время
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В Нижнем Тагиле в Городской библиотеке № 13 воспитанники детского сада и члены клуба «Солнечные зайчики» приняли участие в интерактивной игре, посвященной Дню космонавтики.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята смогли пообщаться на сайте «Роскосмоса» с настоящими космонавтами, поучаствовали в викторине на знание космоса, познакомились с интересными фактами о жизни на МКС.
Также дети создали космические гравюры, которые запечатлели на групповом фото и отправили космонавтам.
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