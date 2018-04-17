60 участников соревновались на шахматном турнире в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Турнир проходит в Нижнем Тагиле в 10-й раз. В 2018 году организаторами турнира было предусмотрено 8 призовых мест.

Первое место досталось мастеру ФИДЕ Владимиру Матвееву из Нижней Салды, второе место – представителю Нижнего Тагила, международному мастеру Михаилу Погромскому, третье место у мастера ФИДЕ из Кушвы Вячеслава Мансурова.

Награды среди ветеранов получили Олег Абрамов и Александр Балберов, являющийся 14-кратным чемпионом Нижнего Тагила. Призовое место среди представителей подрастающего поколения занял тагильчанин Данил Жаворонков, среди молодёжи – 15-летний Михаил Смирнов. Приз для представительниц прекрасного пола достался 13-летней Ангелине Коняхиной из Кушвы, сообщает пресс-служба МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр».

Фото: МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»