Уже более 128 тысяч человек подписали петицию о пересмотре итогов конкурса «Евровидение-2016»

Молодой человек в своем обращении говорит:

Мы понимаем, что голосование жюри и телеголосование – процесс тяжелый и эмоциональный, но количество людей, подписавших эту петицию, показывает, что очень много человек уверены, что «победителем» этого года стал не тот, кто действительно выиграл в этом конкурсе.

Пользователи из разных стран оставили под петицией свои комментарии. Помимо жителей из России и Европы свое мнение под обращением высказали жители Таиланда, США, Австралии, Мексики, Канады.

Финал музыкального конкурса состоялся ночью с 14 на 15 мая в столице Швеции. Первое место присудили украинской исполнительнице – Джамале. На втором месте певица из Австралии – Дэми Им. Сергей Лазарев, россиянин, на третьем месте, несмотря на то, что телезрители всех стран выдвинули его на первое.

Помимо голосов телезрителей при подведении итогов конкурса учитывались голоса профессионального жюри каждой страны. Накануне судья из Дании призналась, что совершила ошибку, выставляя оценки. Однако её промах не повлиял бы на результаты конкурса – разрыв между первым и вторым местом был бы сокращен. После голосования жюри Сергей Лазарев был на пятом месте, но телезрители помогли попасть ему в тройку лидеров.

TagilCity.ru предлагает читателям принять участие в опросе – следует ли пересмотреть итоги голосования?

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