Команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила прошла в финал «Премьер лиги»

[Победе в полуфинале] радовались, конечно. У нас был серьёзный соперник. Многое решала разминка. А мы играем её неровно. В этот раз все получилось. И вот за этот конкурс больше всего радости. Ну и вторая победа очень ценна. А вообще, мы очень устали поделилась Ольга Объедкова, обладательница премии «Человек года-2016» в номинации за «За Прославление Тагила».