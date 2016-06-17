Команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила прошла в финал «Премьер лиги»
Решающая для тагильчан игра второго полуфинала состоялась 16 июня.
Тагильчане одержали в ней победу. Теперь, как рассказала участница команды «Урал» Ольга Объедкова, тагильским КВНщикам предстоит игра в финале. Победитель финала получит путёвку в Высшую лигу КВН.
[Победе в полуфинале] радовались, конечно. У нас был серьёзный соперник. Многое решала разминка. А мы играем её неровно. В этот раз все получилось. И вот за этот конкурс больше всего радости. Ну и вторая победа очень ценна. А вообще, мы очень устали поделилась Ольга Объедкова, обладательница премии «Человек года-2016» в номинации за «За Прославление Тагила».
Финал Премьер лиги КВН состоится 31 августа. До него КВНщики команды «Урал» из Нижнего Тагила планируют принять участие также в «Голосящем КиВиНе», который пройдет в Светлогорске 16-17 июля.
© Эрик Х., TagilCity.ru