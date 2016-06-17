Туристические проекты Нижнего Тагила оказались в числе победителей всероссийского конкурса-фестиваля «Диво России»

Видеооператор Михаил Агеев со своей работой о природно-ландшафтном парке «Лисья гора» награжден дипломом III степени по Уральскому Федеральному округу в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи». Еще один проект «Сплав по реке Чусовой» так же занял почетное 3 место в номинации «Объекты приключений и событийного туризма».

На данный момент уже открыт прием заявок на участие в Четвертом Всероссийском конкурсе-фестивале «Диво России-2017». Жители Нижнего Тагила, являющиеся правообладателями видеоматериалов о туристических объектах города, могут поучаствовать в этом широкомасштабном культурном событии. Содействие в оформлении заявок готов оказать Центр развития туризма. Тагильчане могут связаться с его специалистами по телефону 25-26-52 или по адресу: улица Горошникова, дом 56.

Помимо этого, Туристическим порталом TRIP2RUS.RU проводится III Всероссийский фото-фестиваль «Путешествуйте дома-2016». Бесплатное участие в нем могут принять все желающие любители фотографии. Основной критерий – фотография должна мотивировать отправиться в путешествие по России. Конкурс продлится до 30 сентября 2016 года.