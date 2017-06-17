Виртуальные экскурсии по музею современного искусства в Москве будут доступны на Одноклассниках

Так, каждую среду с 21 июня по 12 июля в 18:00 по московскому времени экскурсовод в режиме реального временен будет рассказывать об актуальных экспозициях. Трансляции будут проходить в группе «Гаража» в Одноклассниках.

Уже в следующую среду, 21 июня, любители современного искусства узнают о первой персональной выставке знаменитого архитектора Дэвида Аджайе в России. 28 июня виртуальные посетители побывают на выставке Рэймонда Петтибона, где представлено около 400 произведений художников второй половины XX века. 5 июля экскурсовод будет повествовать о панораме искусства народных художников Конго «Худпром Конго: живопись для народа». 12 июля, в последний день виртуального музея, пользователи Одноклассников побывают на выставке нонконформистов Игоря Холина и Генриха Сапигру. Она называется «Холин и сапгир. На правах рукописи».

Кстати, музей и Одноклассники сотрудничают не в первый раз. Ранее экскурсоводы уже проводили несколько эфиров на Триеннале российского современного искусства.