Социальная сеть «Одноклассники» открыла пользователям счетчики просмотров личных публикаций (ФОТО)

В соцсети «Одноклассники» под каждым публикуемым постом появится счетчик просмотров. Ранее эта функция была доступна в группах. И только администраторы имели возможность пользоваться ею.

Сейчас счетчики просмотров доступны в веб-версии социальной сети. Но позже они будут добавлены в мобильной версии ОК и приложениях на iOS и Android. При этом в статистике уже сейчас учитываются просмотры со всех платформ.