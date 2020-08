Ножницы. Изобилие. Молоко. Такого безбашенного абсурда тагильская Драма ещё не видела

В минувшую субботу в Нижнетагильском драматическом прошла очередная театральная лаборатория. Те, кто хоть раз присутствовал на данном очень немноголюдном мероприятии знают, что это единственный шанс в году посмотреть действительно хороший театр.

Да, у нас довольно-таки театральный город. Тут тебе и кондовый (Мело)Драматический (полетела куча тухлых помидоров от истинных фанатов этого храма искусств), и пока непонятный Новый (школьный) молодёжный, и пытающийся Театр кукол, и Маленький театр (большого ора) имени Танечки Захаровой. И это только то, что сразу приходит на ум, а ведь были ещё такие своеобразные ребята, как Лаборатория событий. Короче, театр на любой вкус, цвет, форму (нужное подчеркнуть). Но если вы хоть раз бывали в Москве или Санкт-Петербурге в действительно хорошем современном театре, то в Тагиле вас туда будет уже не затянуть даже под страхом смертной казни. Так вот, что такое театральная лаборатория? В Тагил приезжают три режиссёра и делают три эскиза спектаклей. На всё про всё у них 5 дней репетиций, на шестой день — показ. По задумке, самый удачный эскиз затем доработают и добавят в репертуар Драматического театра. Напомню, что в прошлый раз это вылилось в две пьесы: «Головлёвы. Маменька» и шедевральную «О любви», появившуюся не напрямую из «лабараторного» эскиза, но при содействии одного из «лабораторных» режиссёров. Что же вышло, или не вышло в этот раз. Пойдем по-порядку. 1. «Ножницы». Автор — Пол Портнер. Режиссёр — Георгий Цнобиладзе. Первый, самый длинный (чуть больше 2 часов) эскиз показывали в цеху, прямо под крышей театра. Действие пьесы перенесено в вымышленную тагильскую парикмахерскую, в которой внезапно (по прошествии примерно 40 минут) происходит убийство. Трое главных подозреваемых. Зрители в роли свидетелей и присяжных должны помочь парочке ментов выявить злодея. Так как пьеса интерактивная, то текст невероятно огромен, учитывает множество вариантов развития. От актеров требуется очень хорошо ориентироваться в структуре и постепенно выдавать новую информацию о преступлении и персонажах. Плюсом к этому, в этот немаленький объем добавлено невероятно огромное количество шуток про Нижний Тагил, геев, лесбиянок, ещё больше про театральную жизнь Свердловской области (которые понимают только сами театралы). По итогу, актеры так силятся не забыть, что они говорили, а что нет, что забывают играть. Пьеса из детектива превращается в балаган. И вот тут то и происходит самое страшное — искать убийцу совершенно не интересно. 2. «Изобилие». Автор — Бет Хенли. Режиссёр — Александр Плотников. Как за час умудриться рассказать пронзительную историю жизни двух женщин на Среднем Западе во времена покорения Америки? Легко. Спросите Сашу Плотникова, он покажет. Пьеса Бет Хенли довольно объемна. Две барышни едут в глубинку, где кругом не очень дружелюбные индейцы, а белых людей можно пересчитать по пальцам. Едут они, чтобы выйти замуж по переписке. Естественно, ничего хорошего из этой истории не выходит. В спектакле что-то вроде двух слоев реальности, одна «живая», исполняемая актерами на сцене, вторая «экранная», транслируемая с камеры или снятая заранее. Они переплетаются между собой, порождая новые смыслы и новые эмоциональные слои. Великолепная драма, немного женская, но от этого не становящаяся хуже. Сысоева и Цветкова на пару временами рвут сердце на части. Всегда б так. 3. «Молоко». Автор — Екатерина Мавроматис. Режиссёр — Пётр Шерешевский. Когда на лестничной площадке в фойе театра появляются два голых тела, на которых из одежды только маски и носки, и представляются пингвинами, становится понятно, что такого безбашенного абсурда тагильская Драма ещё не видела. По прошествии часа с небольшим, публика не нашла слов, чтобы поделиться впечатлениями. И наверное, это всё, что можно рассказать, про это необычайно крутое действо, чтобы не испортить удовольствие от просмотра. А судя по тому, что велась видеосъёмка, то очевидно скоро все смогут приобрести такой опыт. Какая постановка из трёх останется в репертуаре известно одному богу и Игорю Николаевичу Булыгину. Нижнетагильский Драматический театр Photo: страница фотографа Сергея Скоробогатова во "Вконтакте" Автор: Котская морда

