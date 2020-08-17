Ножницы. Изобилие. Молоко. Такого безбашенного абсурда тагильская Драма ещё не видела

Да, у нас довольно-таки театральный город. Тут тебе и кондовый (Мело)Драматический (полетела куча тухлых помидоров от истинных фанатов этого храма искусств), и пока непонятный Новый (школьный) молодёжный, и пытающийся Театр кукол, и Маленький театр (большого ора) имени Танечки Захаровой. И это только то, что сразу приходит на ум, а ведь были ещё такие своеобразные ребята, как Лаборатория событий. Короче, театр на любой вкус, цвет, форму (нужное подчеркнуть). Но если вы хоть раз бывали в Москве или Санкт-Петербурге в действительно хорошем современном театре, то в Тагиле вас туда будет уже не затянуть даже под страхом смертной казни.