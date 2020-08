Учащийся 9 класса Данил Лебедь получил премию Аммоса Черепанова в 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Нижнего Тагила.

В документе говорится о вручении премии Данилу Лебедь, ученику детского объединения «Судомоделирование». Денежные средства поручено выделить из средств управления образования администрации Нижнего Тагила. Проследить за вручением премии обязали заместителя Главы Администрации города по социальной политике Валерия Сурова. Недавно школьница из Екатеринбурга была награждена золотым поясом, за то что побила 73 рекорда. В Екатеринбурге 11-летняя школьница присела 222 раза, стоя на гвоздях

