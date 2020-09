Астрологи рассказали какие знаки зодиака могут получить премию 18 сентября

Некоторые знаки зодиака могут получить премию 18 сентября, а кому-то предстоит решать конфликт с любимым человеком.

Овен Утро лучше посвятить планированию. Не стоить приниматься за работу до обеда. У вас получится предсказать исход любых событий, так что доверьтесь интуиции. После обеда можете начинать активную деятельность. Получится плодотворно поработать. Постарайтесь оказывать помощь, если к вам обратятся. К вечеру силы окажутся на исходе. Следует отдохнуть в спокойной обстановке, без шумных мероприятий. Телец День станет трудным в плане общения с окружающими. Даже те, с кем конфликтов не было, сегодня могут указать на ваши оплошности. Сутра не исключены конфликты с коллегами по работе. Но на трудоспособности это не скажется, у вас получится сделать все, что было запланировано. Вторая половина дня более удачна для сложных проектов. Будьте внимательны при обращении с острыми предметами, велика вероятность порезов и уколов. Стоит воздержаться от сильных физических нагрузок. В отношениях возможны приятные изменения. Вы увидите новые перспективы развития союза. Близнецы День будет наполнен преимущественно хорошими моментами. Особенно благоприятно сложатся обстоятельства для тех, кто любит нестандартный подход к решению рабочих вопросов. В первой половине дня ожидается череда приятных совпадений, которые помогут оперативно выполнить текущую работу. За помощью могут обратиться коллеги или начальник. Хорошо, если запланируете посещение фитнес-зала или займитесь физическими нагрузками. В отношениях появится ощущение новизны и романтический настрой. Рак Важные вопросы лучше всего решить с утра. В это время вы будете более внимательны и настроены на работу. Хороший день для деловых переговоров. Возможно, получится заключить удачную сделку. Лучше не экспериментировать с внешним видом, позднее вы можете пожалеть о результате. Вечером рекомендуется заняться физическим трудом или посетить фитнес-зал. В личной жизни возможны серьезные и приятные перемены. Постарайтесь не слушать советов посторонних и принимать решения самостоятельно. Лев В этот день не получится плодотворно работать. Следует сосредоточиться на несложных ежедневных задачах. Успешными будут и мелкие новые рабочие обязанности, получится быстро привыкнуть к новой сфере деятельности. Есть вероятность получения необычных предложений. Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры. Стоит быть внимательнее в работе с деньгами. Если планировали избавиться от лишнего веса, то устройте организму разгрузочный день или запланируйте диету. От физических нагрузок следует отказаться, постарайтесь перенести их на другой день. Дева Благоприятный день. В первой половине дня ожидает удача в делах. От вас не ускользают детали, получается сделать работу быстрее чем обычно и даже помочь коллегам. Небольших неприятностей и неловких ситуаций полностью избежать не удастся, но не позволяйте им портить настроение. Хорошо, если будет возможность заняться любимым командным видом спорта. Вечер можно провести в кругу друзей и близких. В отношениях со своей половиной вероятно полное завершение вашего союза. Хорошо подумайте, стоит ли принимать такое кардинальное решение. Весы Непростой день. Многое пойдет не по плану в первой половине дня и у вас не всегда получится правильно ориентироваться в сложившейся ситуации. Рекомендуется привлечь на помощь коллег по работе. Вместе у вас получится справится с текущими задачами. Проявите осторожность в деловых переговорах, вас могут попытаться склонить к невыгодной сделке. Если мечтали поэкспериментировать с внешним видом, то можете посетить парикмахерскую. Физические нагрузки не рекомендуются. Если в отношениях со второй половиной вам будет недостаточно комфортно, то стоит задуматься об оживлении отношений. Можете устроить приятный сюрприз или организовать романтический ужин. Скорпион День хороший. Очень активное утро, так что постарайтесь не тратить время зря, тогда результаты приятно удивят вас и вашего руководителя. Возможно, вам предложат новую должность. Общение с коллегами принесет только удовольствие, получится найти общий язык с теми, кто ранее вас не понимал. Стоит обратить внимание на свое здоровье. Запишитесь на прием к врачу для осмотра. Вечер лучше провести в покое, можно принять теплую ванну. Вам захочется расставить всё по своим местам в отношениях с любимым человеком. В этот день это получится сделать конструктивно и без вреда. Стрелец Плохой день для общения с близкими. В первой половине дня лучше сосредоточить всё своё внимание на решении рабочих вопросов. Успехи в работе помогут обрести больше уверенности в себе и благоприятно скажутся на результатах. Могут появится новые идеи относительно развития вашей карьеры. Тяжелый рабочий день и ваши конфликты с близкими может сгладить поход в магазин или косметический салон. Порадуйте себя обновками. Вечер проведите спокойной, без шумных компаний в одиночестве или с любимым человеком. Козерог Не самый удачный день. Утром могут возникнуть мелкие проблемы на работе. Спасет только ваша необычайная коммуникабельность в этот день. Помочь захотят даже те, кто ранее вас избегали. Хороший день для общения с родными и близкими. Рекомендуется организовать семейный отдых или спланировать поездку за город. Сложности принесет общение со второй половинкой. Вас могут ошарашить неприятными новостями или необоснованными претензиями в ваш адрес. Получится избежать конфликта только если сохраните самообладание. Водолей Позитивный день подходящий для любых занятий. В этот день вы будете успешны во всём. На работе получится очень быстро разобраться с текущими вопросами и помогать коллегам. Не исключено получение крупной премии. Домашние дела тоже получится выполнить в ускоренном темпе. Останется время на отдых. Вечер рекомендуется провести в компании друзей. В отношениях с любимым человеком не предвидится плохого влияния. Ваш союз стабилен и обоих это устраивает. Рыбы Постарайтесь пораньше начать работать в активном режиме. Утром влияние позитивных тенденций будет ощущаться сильнее всего. После обеда стоит заниматься несложной работой. Следует обратить внимание на водные виды спорта. Если не пробовали плавание, то стоит присмотреться внимательнее. Вечер лучше провести со второй половинкой, в этот день вы будете необычайно щедры в проявлении эмоций, что оценят по достоинству.

