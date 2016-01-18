За год количество посетивших Камчатку туристов выросло в три раза

Мы ожидали, что количество туристов в 2015 году вырастет на 25-30%, но такой значительный всплеск, особенно внутреннего туризма, нас приятно удивил. По предварительным данным, Камчатку посетили более 180 тыс. человек, и это притом, что поток приезжающих на полуостров иностранцев сократился на 15-20% сказал руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян.

По его словам, в 2016 году на Камчатке ждут не меньшего количества туристов. Он отметил, что в настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект о компенсации гражданам России части затрат, связанных с отдыхом в ряде регионов страны. Предварительно планируется распространить его действие на россиян, которые захотят отправиться в отпуск в Крым, Карелию или на Камчатку.

Если этот закон будет принят, наш край не только выиграет в вопросах приема туристов, но и в вопросах поездок камчатцев на отдых в Крым или Карелию добавил Шхиян.