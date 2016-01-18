За год количество посетивших Камчатку туристов выросло в три раза
В 2015 году более 180 тыс. туристов посетили Камчатку — это в три раза больше, чем в 2014 году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Мы ожидали, что количество туристов в 2015 году вырастет на 25-30%, но такой значительный всплеск, особенно внутреннего туризма, нас приятно удивил. По предварительным данным, Камчатку посетили более 180 тыс. человек, и это притом, что поток приезжающих на полуостров иностранцев сократился на 15-20% сказал руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян.
По его словам, в 2016 году на Камчатке ждут не меньшего количества туристов. Он отметил, что в настоящее время в Госдуме обсуждается законопроект о компенсации гражданам России части затрат, связанных с отдыхом в ряде регионов страны. Предварительно планируется распространить его действие на россиян, которые захотят отправиться в отпуск в Крым, Карелию или на Камчатку.
Если этот закон будет принят, наш край не только выиграет в вопросах приема туристов, но и в вопросах поездок камчатцев на отдых в Крым или Карелию добавил Шхиян.
Ранее сообщалось, что туристические операторы Камчатки закрыли продажи путевок в Турцию после решения президента Владимира Путина, а все отдыхавшие в Турции граждане региона вернулись домой.