Бесплатные спектакли для детей проходят в Нижнем Тагиле 18 марта (ВИДЕО)

В Ленинском районе праздничные мероприятия откроет выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии во дворце культуры «Юбилейный». Затем здесь выступят коллективы дворца и творческие студии, a в 15.00 будет показан спектакль Нижнетагильского театра кукол «Привет мартышке».

В зале ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» пройдет концертная программа и будет показан спектакль «Принцесса и горошина».

В ДК п. В. Черемшанка и ДК п. В. Евстюниха выступят коллективы народной самодеятельности и будет проведена концертная программа «Мы верим в Россию!».

Тагилстроевский район проведет праздничную программу во Дворце культуры железнодорожников им. Гагарина, Дворце национальных культур, Центре культуры и искусства НТМК, ДК с. Серебрянка и ДК с. В. Ослянка.

В этих учреждениях проведут праздничные концертные программы, выступления народных коллективов и коллективов ветеранов, a в Центре культуры и искусства НТМК в 12 часов дня выступит Шоу-балет «Альянс».

В Дзержинском районе взрослых и детей встретят во Дворце культуры «Космос», Дворце культуры им. И.В. Окунева, Детской юношеской спортивной школе № 2 и в ДК п. В. Сухоложский с разнообразными концертными программами.

Например, народный хор русской песни «Уральский малахит» ФКП «НТИИМ» выступит во Дворце культуры «Космос» в 14 часов дня, a ДК п. В. Сухоложский проведет Семейный мульт-праздник «Дорогой добра!» в 15.00.

Вход на каждое мероприятие бесплатный, сообщает Администрация города Нижний Тагил.