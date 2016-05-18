Почитатели творчества Булата Окуджавы со всей страны едут в Нижний Тагил на фестиваль

В этом году фестиваль впервые получил статус всероссийского. Поэтому его организатором, помимо областного Дворца народного творчества, администрации Нижнего Тагила и городской библиотеки, выступит Минкульт России.

Фестиваль открывает показ музыкальной сказки-спектакля «Батальное полотно», поставленного по произведениям Окуджавы. Премьера состоится на сцене драматического театра. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на организацию музейно-выставочного центра «Дом Окуджавы». Билеты на премьерный показ можно приобрести в кассах «Современника» и в городских библиотеках.

А 21 мая в ОПЦ встретятся лучшие исполнители со всей России. Во второй тур конкурса прошли 36 номеров – солисты, ансамбли и любительские театры. Субботним вечером победители примут участие в Гала-концерте. Добавим, что бесплатные пригласительные распространяет Центральная библиотека города.