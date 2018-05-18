Фестиваль «Браво!» впервые пройдет на сценах театров Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В рамках театрального фестиваля «Браво!», который проходит на площадках Екатеринбурга и Нижнего Тагила, на сцене Нижнетагильского драматического театра будет показан спектакль «Сучилища», лауреат премии «Золотая маска».

Приехали наши друзья - Серовский Драмтеатр имени Чехова, идет разгрузка декораций к спектаклю «Сучилища» рассказал художественный руководитель Драматического театра Игорь Булыгин.

Фестиваль «Браво!» впервые пройдет на нижнетагильских площадках - сценах Драматического театра и Театра кукол. Декорации из областных театров будут прибывать в город почти ежедневно.

Первые спектакли можно будет увидеть 19 мая, а 28 мая состоится вручение наград победителям прошлогодней конкурсной программы, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»