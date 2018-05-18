Мастер-классы в рамках акции «Белый цветок» проходят в храмах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Каждый год изготавливается более 200 цветков. Каждый из них символизирует благодарность людям за пожертвования храмам, социальным приютам для детей и взрослых. Средства, которые удалось собрать в этом году, будут направлены на работу тагильского кризисного центра «Ты не одна», а также в центр поддержки семьи «Радость моя».