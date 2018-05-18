Открытые тренировки гонщиков чемпионата Урала Driftwars пройдут в Нижнем Тагиле
18 мая, 13:25Свободное время
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Около 18 гонщиков соберутся 19 и 20 мая в Нижнем Тагиле на открытых тренировках чемпионата Урала Driftwars.
Сюжеты: Нижний Тагил
Накануне первого этапа чемпионата по дрифту, 19 и 20 мая тагильчане смогут увидеть две тренировки для гонщиков, которые протестируют свои автомобили перед соревнованиями.
По сообщению организаторов Driftwars, на горе Долгой будет обустроена зона для желающих посмотреть на тренировки пилотов. Тренировки пройдут 19 мая с 19.00 до 22.00 и 20 мая с 10.00 до 18.00 по адресу ул. Долгая, 1.
Первый этап чемпионата Урала пройдет 1 июля в Нижнем Тагиле.
15 мая в Нижнем Тагиле прошел этап кубка Свердловской области по питбайку.
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