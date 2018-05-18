Открытые тренировки гонщиков чемпионата Урала Driftwars пройдут в Нижнем Тагиле

Накануне первого этапа чемпионата по дрифту , 19 и 20 мая тагильчане смогут увидеть две тренировки для гонщиков, которые протестируют свои автомобили перед соревнованиями.

По сообщению организаторов Driftwars, на горе Долгой будет обустроена зона для желающих посмотреть на тренировки пилотов. Тренировки пройдут 19 мая с 19.00 до 22.00 и 20 мая с 10.00 до 18.00 по адресу ул. Долгая, 1.